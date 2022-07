Torna l’attesa notte bianca di Stornarella. L’appuntamento, in programma il prossimo 14 agosto, è particolarmente attesa dalla comunità – ma anche dal resto di Reali Siti – dopo le restrizioni imposte dal Covid. Ricco il programma della serata che culminerò alle 23.50 con l’esibizione diHaiducii in corso Garibaldi. La cantante rumena è nota per da novembre 2003 quando incise, per l’etichetta Universo, il brano Dragostea din tei, cover non dichiarata di una canzone degli O-Zone.

A sole due settimane dall’uscita, il pezzo era già disco d’oro e ha venduto più di un milione di copie in Europa toccando il primo posto nella top 10 dei singoli in Italia, dove è rimasta in auge per tanto tempo, oltre ad arrivare in vetta alle classifiche dei dischi più venduti anche in diversi Paesi extraeuropei.

La serata inizierà alle 21.30 in piazza Umberto I con l’esibizione in onore di Mina con “Vorrei che fosse…Mina”, cui seguirà il live dei TPC in Largo Risorgimento. Spazio anche alla musica dj con Dj Enzo Farinola e Le Grimilde che faranno ballare corso Garibaldi.

La notte bianca non è l’unico appuntamento di punta nell’estate di Stornarella. A Ferragosto, a tenere compagnia a chi rimarrà in città ci sarà infatti il concerto di Riccardo Fogli, storico frontman dei Pooh che si esibirà in centro. In occasione degli eventi estivi, il sindaco Massimo Colia ha raccomandato la massima cautela visto l’aumento dei casi Covid in paese.