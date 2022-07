Nell’ottica del rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa ma anche di rilancio del Corpo dopo l’arrivo del nuovo comandante, la Polizia Locale di Orta Nova ha eseguito ieri servizi di autovelox lungo la S.S. 16 direzione Bari, nel territorio di competenza dell’Ente.

Diverse le sanzioni comminate, circa 40, tra cui si segnala una autovettura che sfrecciava lungo la Statale 16 a ben 223 km/h (il limite di velocità è di 90 km/h), che non è sfuggita all’ “occhio” dell’autovelox. “Occorre avere rispetto della vita e delle norme”, si legge sulla pagina social della Polizia Locale di Orta Nova, che ha dispensato consigli per guidare con prudenza anche a chi si mette in viaggio oggi verso le località balneari e turistiche.