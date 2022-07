Orta Nova scalda i motori e rende pubblico il calendario estivo degli eventi. Si parte il 15 luglio con l’Eco Day-Olimpiadi del riciclo con spettacolo di varietà in piazza Nenni dalle 18 per poi terminare il 16 settembre con l’evento finale della collettiva d’arte “Morphos” a cura di Antonella Vigorito. In mezzo, tanti appuntamenti per grandi e piccini, all’insegna della voglia di ripartenza dopo le restrizioni legate alla pandemia.

Tra le manifestazioni in calendario, spicca “Il geometra sognante 4.0”, l’evento in ricordo di Maurizio Ferrandina che si terrà in villa comunale il 1, 2 e 3 settembre. Da non perdere nemmeno la Settimana della Cultura dal 5 all’11 settembre al Largo ex gesuitico. Non mancheranno appuntamenti per bambini con spettacoli di magia, Bimbi in piazza, Cartoon Party e tante altre cose. Giovani e adulti potranno allietare le proprie serate con musica e spettacoli teatrali.

“Ringraziamo le associazioni che hanno presentato proposte valide e variegate. Sarà un’estate ricca e diversificata: divertimento per i più piccoli, serate all’insegna della musica, spettacoli teatrali e mostre d’arte, spettacoli di varietà e di magia, lettura per i più piccoli e musica live per i più giovani. Abbiamo pensato di dar spazio al divertimento, senza dimenticare l’importanza di educare giocando. Vogliamo sia un’estate all’insegna della gioia e della spensieratezza”, commenta sui social Dora Pelullo, assessore alla Cultura e Servizi Sociali del Comune di Orta Nova.