Continuano i movimenti in casa Foggia per assicurare al tecnico Boscaglia una rosa numericamente significativa in vista della partenza per il ritiro in Friuli Venezia Giulia dal 22 luglio al 5 agosto. La sensazione è che le strategie di mercato del ds Belviso si stiano concentrando su calciatori di sicuro affidamento, avendo già avuto esperienza con l’attuale allenatore rossonero.

Tra questi c’è il centrale difensivo Michele Somma, allenato da Boscaglia ai tempi del Brescia (2017-18), e sul centrocampista del Palermo Moses Odjer, 26 anni, tra i protagonisti dell’ultima stagione con Baldini ed in scadenza di contratto. Discorso diverso per l’attacco dove il Foggia proverà fino all’ultimo a convincere Alexis Ferrante a tornare dalla Ternana, con cui i rossoneri sono in trattativa anche per Diego Peralta, già cercato la scorsa stagione senza risultati.

Intanto, si attende di conoscere la composizione dei gironi della serie C del prossimo anno. Nel girone del Foggia, al momento Teramo e Campobasso sono le uniche società escluse. In attesa di conoscere il ricorso che i club hanno presentato al collegio di Garanzia del Coni, la Lega Pro ha confermato che anche per il prossimo anno i gironi avranno un taglio orizzontale. I dubbi restano legati alle due squadre che prenderanno il posto di Teramo e Campobasso in caso di esclusione, e il destino del Pescara che potrebbe ritrovarsi nel girone C. Per il Foggia, sarebbe un ulteriore avversario scomodo.