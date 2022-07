La nuova palestra di Carapelle è più vicina. Sono infatti partiti i lavori di demolizione del vecchio plesso e di ricostruzione di una struttura che donerà nuova vita al paese dei Cinque Reali Siti, a partire dai più giovani.

L’intervento è stato possibile grazie al finanziamento di un milione 350mila euro dalla Regione Puglia che destinato all’edilizia scolastica, che si aggiunge ai 100mila euro già aggiudicati per la ricostruzione del campetto polivalente. Lo stabile della palestra, da anni inutilizzabile, è stato demolito e ricostruito. Si tratta di un risultato importante per l’amministrazione comunale guidata da Umberto Di Michele, che aveva indicato proprio nel recupero della palestra uno degli obiettivi principali del suo mandato.

“Nel mio cuore la nostra palestra non è stata demolita oggi ma il giorno in cui ho firmato l’ordinanza con la quale la dichiaravo inagibile – ha commentato sui social il primo cittadino di Carapelle -. Nello stesso momento però giurai a me stesso che la parte sana delle prossime generazioni ne avrebbero avuta una molto più bella e così sarà! Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio ed in particolar modo il delegato della finanza agevolata e amico Nicola Gallo per la passione ed il lavoro svolto per garantire il raggiungimento di questo obiettivo”.