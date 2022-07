Giovedì 14 luglio 2022, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione dei Giardini Pensili Ducali all’interno del Castello di Bovino, al termine dei lavori di recupero e valorizzazione realizzati su progetto della Pro Loco di Bovino e resi possibili grazie al contributo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito della nona edizione del Censimento “I Luoghi del Cuore”.

La cerimonia di presentazione – aperta al pubblico – vedrà la partecipazione, accanto al Sindaco di Bovino Vincenzo Nunno, della Presidente della Pro Loco di Bovino Maria Rosaria Lombardi, del Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia Anita Guarnieri, del Presidente Regionale FAI Puglia Saverio Russo, della Capo Delegazione FAI di Foggia Gloria Fazia, del Direttore della Filiale di Intesa Sanpaolo di Bovino Pierpaolo Pepe, dell’Assessore Ambiente e Territorio della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, del Consigliere Delegato alle Politiche Culturali, Patrimonio e Valorizzazione dei Borghi della Regione Puglia Grazia di Bari e del Direttore dei lavori di restauro Stefano Serpenti.

Di proprietà dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino, i Giardini Pensili Ducali furono realizzati nella seconda metà del Settecento e inseriti in un complesso architettonico di grande rilevanza, quello del Castello di Bovino, edificato nel Medioevo secondo lo stile dei Normanni, in seguito ampliato da Federico II di Svevia e infine trasformato in Palazzo gentilizio dai Duchi di Guevara, nel Seicento.

Nel 2018 il Comitato “Pro Giardini Ducali”, guidato dalla Pro Loco di Bovino, si è attivato per la raccolta voti a favore del bene in occasione della nona edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, con l’obiettivo di sottolineare il valore storico, artistico e culturale dei Giardini che versavano in stato di forte abbandono e avevano bisogno di essere recuperati e maggiormente valorizzati. Grazie al voto di 15.619 persone che hanno scelto di sostenere questa iniziativa, i Giardini Pensili Ducali si sono classificati al 25° posto nella classifica nazionale del censimento. Questo straordinario risultato ha consentito alla Pro Loco di Bovino di presentare un progetto al Bando per la selezione degli interventi che il FAI lancia dopo ogni edizione de “I Luoghi del Cuore” e di ottenere un contributo di 23.000 euro per il recupero del giardino delle statue (o superiore). A questa quota messa a disposizione da FAI e Intesa Sanpaolo si è aggiunto il cofinanziamento della Pro Loco di Bovino insieme a quello di altre Associazioni, imprese e professionisti locali.

I numerosi interventi realizzati per il giardino delle statue (o superiore) hanno compreso: il restauro delle statue, dei busti e della fontana, mediante interventi di consolidamento, disinfestazione, pulitura, stuccatura, rasatura e protezione; la sistemazione della ringhiera e della pavimentazione del terrazzo; la pulizia e la sistemazione del verde; la messa a dimora di piante e arbusti; la sistemazione dei vialetti e la revisione dell’impianto di illuminazione e di irrigazione.

Oltre all’intervento finanziato grazie alla partecipazione al censimento “I Luoghi del Cuore”, è stato concluso anche l’intervento di recupero e valorizzazione del giardino inferiore con un progetto finanziato nell’ambito del “POR FESR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.7- I Luoghi Identitari della Puglia”, proposto dall’Istituto Comprensivo di “Bovino-Castelluccio-Panni”. Tutto questo grazie alla partecipazione al bando “SmartIn Puglia”, lanciato da Regione Puglia nel 2018 in collaborazione con “I Luoghi del Cuore” e rivolto a Scuole Pubbliche, Città Metropolitane, Province e Comuni, al fine di promuovere e incentivare la fruizione e la “tutela attiva” dei beni del patrimonio storico e artistico riconosciuti come luoghi identitari della Regione. La partecipazione al bando prevedeva un punteggio premiale per tutti quei progetti riguardanti luoghi segnalati in almeno una edizione del censimento del FAI. Questa occasione ha permesso di puntare l’attenzione su “I Giardini Pensili Ducali”, importante patrimonio del borgo antico di Bovino, per il loro notevole valore artistico, storico e culturale. Qui l’affascinante passato si fonde con il presente, creando un luogo sospeso nel tempo che invita alla meditazione e allo svago. La visione di suggestivi scorci del borgo antico ne completa l’incanto.

“Siamo orgogliosi di aver concorso al raggiungimento di questo ambìto traguardo – dichiara Maria Rosaria Lombardi, Presidente della Pro Loco di Bovino – e siamo certi che, come riporta il titolo del progetto ‘Un passo per la rinascita’, questo intervento è solo il primo passo di un importante processo di recupero e riqualificazione che può restituire i giardini all’antico splendore e disvelare un altro ‘tesoro nascosto’ della Città di Bovino. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno del FAI e all’azione corale della stessa Pro Loco, delle associazioni locali, dell’Amministrazione Comunale, delle scuole del territorio e di tutti i cittadini ai quali va il nostro plauso per il ritrovato amore verso un bene così prezioso della nostra città.”

“La restituzione alla pubblica fruizione, dopo un attento restauro, dei Giardini Pensili Ducali – commentano Saverio Russo, Presidente Regionale FAI Puglia e Gloria Fazia, Capo Delegazione FAI di Foggia – è frutto del lavoro meritorio di tanti cittadini, su impulso della Pro Loco, e configura una effettiva ed operosa ‘comunità di patrimonio’. L’intervento finanziato nell’ambito del nono Censimento ‘I Luoghi del Cuore’ anche in questo caso ha costituito una leva che ha contribuito a promuoverne altri, come quello del vicino giardino botanico. Segno che il FAI serve a questo territorio”.

comunicato stampa