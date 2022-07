La Strada Provinciale 67, in agro di Cerignola, è invasa da rifiuti ed è stata bloccata da ignoti che hanno letteralmente invaso la carreggiata con un immenso cumulo di rifiuti.

Immediata la reazione del presidente della Provincia, Nicola Gatta, che lo ha definito “un atto scellerato che abbiamo immediatamente provveduto a denunciare all’Arma dei Carabinieri”.

In questo momento i tecnici della Provincia sono impegnati nella stima dei danni provocati dalla delinquenza di chi ha scaricato questo materiale e dei provvedimenti da assumere per la bonifica dell’arteria e per garantire la sua transitabilità.

“Un episodio che dimostra, inoltre, quanto sia stato miope abolire la Polizia Provinciale, attraverso la quale veniva effettuato ed assicurato il controllo del territorio – continua Gatta -. Fino a quando dovremo assistere a questi comportamenti vergognosi, purtroppo, sarà difficile poter immaginare un percorso di sviluppo la Capitanata”.

