Sul sito www.foggiafilmfestival.it ( a giorni anche sul nuovo sito www.foggiafilmfestival.com ) al link iscrizioni è disponibile il Bando FFF 2022 aperto a lungometraggi, documentari e cortometraggi, preferibilmente opere prime e seconde di qualsiasi nazionalità, purché sottotitolate in lingua italiana. La kermesse si terrà a Foggia dal 20 al 26 novembre 2022, presso l’Auditorium Santa Chiara ed in altri luoghi della Città. Ilpromuove il linguaggio audiovisivo del cinema internazionale, favorisce la conoscenza di nuovi autori e la circolazione del documentario italiano, sostiene la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti. Inoltre, programma iniziative rivolte alla formazione delle giovani generazioni, organizzando convegni, seminari di studio, laboratori, workshop e tutte le attività editoriali funzionali all’obiettivo. Disponibile anche il bando, contest dedicato agli studenti di età compresa tra i 16 e i 30 anni, purché iscritti alle Università, Accademie di Cinematografia, Accademie di Belle Arti, I.T.S. e Scuole secondarie di II grado; ai vincitori saranno conferiti i riconoscimenti; oltre a premi speciali e menzioni di merito. Lo Student Film Fest è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si propone quale vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al “cinema giovane”. Il Festival è promosso e organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro-Studio Dauno APS’ e Assessorato alla Cultura Città di Foggia. comunicato stampa