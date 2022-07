Una di quelle sorprese felici per tutto il territorio e soprattutto per i nostri giovani di cui troppo spesso siamo abituati a parlarne poco bene.

È notizia di questi giorni che due giovani talenti locali della musica “Rap” avranno un’occasione straordinaria di esibirsi in uno dei festival più importanti del palcoscenico hip hop dei Balcani!

Infatti i giovani “rappers” Gabriele Rizzo di Orta Nova e Felice Croce di Stornarella, porteranno i loro lavori musicali tra brani precedentemente realizzati e pezzi inediti sul palcoscenico del Festival “Dodji na Amfi” nei giorni 22 e 23 Luglio 2022, un evento di alta risonanza culturale nel panorama dei festival organizzati nei Balcani.

“Sarà un occasione unica nella nostra vita quella di poterci mettere alla prova di fronte a migliaia di spettatori in un festival così importante! Non vediamo l’ora di esibirci e portare il nostro credo musicale anche all’estero. Ci teniamo a ringraziare la sempre presente Associazione Beyond Borders ETS per aver creato le condizioni perfette per la nostra partecipazione sponsorizzandoci oltre confine”, dicono i due rappers Gabriele e Felice pieni di coraggio ed entusiasmo. Grazie all’attività di promozione sociale e territoriale dell’Associazione Beyond Borders ETS è stato possibile inserire i due giovani talenti locali all’interno di un evento, il “Dodji na Amfi” festival che quest’anno si inserisce in un progetto ad ampio raggio, infatti Beyond Borders ETS è partner nel progetto Urban Connection supportato dal programma Europeo denominato Creative Europe.

Questo progetto vede coinvolti giovani artisti riconosciuti provenienti da paesi membri EU e Paesi Balcanici affinché si crei la condizione di rafforzare la cooperazione tra i paesi coinvolti creando una piattaforma culturale congiunta grazie alla famosa Urban Culture!Il progetto mira a costruire e migliorare le capacità dei nostri giovani artisti italiani ed europei, attraverso il sostegno dei loro colleghi più esperti e riconosciuti a livello internazionale, in modo da favorire la circolazione transnazionale delle opere di cultura creativa nel segno della cultura popolare Hip Hop!

comunicato stampa