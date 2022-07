Il Presidente dell’Ambito Territoriale di Cerignola, Maria Dibisceglia, e i Sindaci dei Cinque Reali Siti, fanno sapere che partirà giovedì pomeriggio, alle ore 16:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, il percorso di programmazione partecipata per la stesura del V Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Cerignola, composto dai Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

Il processo di partecipazione e di concertazione ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di servizi sociali e sociosanitari proteso al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di benessere, alla presa in carico delle persone con fragilità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, mediante il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, interessati alla pianificazione sociale (cittadini singoli e associati, enti pubblici, associazioni familiari, organismi di tutela, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ecc.).

Il percorso è finalizzato all’individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, anche in base alle proposte emerse del territorio, tenendo conto delle risorse disponibili. All’analisi dei bisogni si affiancherà la valorizzazione delle pratiche esistenti e delle innovazioni sociali rivelatesi più efficaci, oltre alla verifica di tutti gli obiettivi fissati dal piano regionale e raggiunti dall’amministrazione in questi anni e alla stima dei nuovi finanziamenti in arrivo.

Successivamente sarà calendarizzato incontro di restituzione in sessione plenaria alla presenza di tutti gli attori sociali, pubblici e privati, per illustrare e condividere lo schema di programmazione degli interventi/servizi del Piano sociale di Zona. I soggetti interessati a prendere parte al processo di partecipazione e cittadinanza attiva per la programmazione del Piano Sociale di Zona, potranno far pervenire la loro Manifestazione di Interesse all’Ufficio di Piano dell’ATS di Cerignola all’indirizzo e-mail segreteria@ambitoterritorialecerignola.it, utilizzando il format allegato. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire entro il 20/07/2022, con l’indicazione delle aree di intervento alle quali si intende aderire.

comunicato stampa