Militanti, amministratori pubblici, dirigenti politici hanno partecipato all’intitolazione a David Sassoli del nuovo Circolo del Partito Democratico di Foggia.

Con loro a ricordare un grande uomo, un europeo autentico e un servitore delle istituzioni esemplare c’erano la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il responsabile Mezzogiorno del Partito Democratico e deputato Michele Bordo, la segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone e il segretario cittadino del PD del capoluogo Davide Emanuele.

In perfetta sintonia i loro interventi dedicati al ricordo, a tratti commosso e sempre orgoglioso, del compianto presidente dell’Assemblea di Strasburgo e alla necessità di aprire sempre più luoghi come il Circolo di via Matteotti (al civico 32), dedicati alla discussione politica e alla socializzazione, alla relazione proficua tra partito e cittadini per la definizione di azioni concrete per le comunità.

A Foggia, poi, la scelta del Partito Democratico ha un senso ancora più profondo: contribuire a ricostruire la fiducia tra i cittadini e chi li rappresenta in Consiglio comunale e nell’Amministrazione della città, smarrita a causa dello scioglimento dell’Assemblea di Palazzo di Città conseguente all’infiltrazione della mafia nella gestione della cosa pubblica.

Come fatto durante gli anni dell’opposizione alle Giunte Landella, sorrette dal centrodestra, il Partito Democratico non avrà alcun tentennamento a proseguire l’azione di denuncia del malaffare, di sostegno alle forze sane della città, di vicinanza alle istituzioni impegnate sul fronte della legalità e della lotta al crimine organizzato. Anche con l’ambizione di costruire un progetto politico e un programma di governo capaci di provocare entusiasmo nei foggiani ed impegno per il futuro della nostra città.

A Foggia serve voltare pagina, serve una profonda discontinuità rispetto al passato ponendo alla base i valori che David Sassoli incarnava, quali la competenza e la solidarietà, per portare Foggia da ultima città italiana per la qualità della vita ad una dimensione europea.

comunicato stampa