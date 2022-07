Si terrà giovedì 28 luglio, alle ore 10.30, presso l’Auditorium “Raffaele Ariano” di via San Francesco – plesso “G. Mandes” a Casalnuovo Monterotaro, in Provincia di Foggia, la conferenza stampa di presentazione della Biblioteca Comunale Community Library di Casalnuovo Monterotaro, progetto finanziato nell’ambito del “Por puglia 2014/2020”, che ha permesso l’apertura di questo nuovo presidio culturale.

L’incontro in programma, vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali tra cui il sindaco Pasquale Codianni, il vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Rosa Barone, il Dirigente struttura di progetto cooperazione territoriale europea e Poli BiblioMuseali della Regione Puglia Luigi De Luca, il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, la Direttrice del Polo BiblioMuseale regionale di Foggia Gabriella Berardi, il Dirigente Scolastico dell’Istituto “G.Mandes” Riccardo Tibelli e la Responsabile dei progetti e dei servizi educativi di Mira a.p.s. Luciana Stella.

Il Comune di Casalnuovo Monterotaro e Mira a.p.s., nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e delle attività connesse per la conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio, con l’attivazione dei servizi bibliotecari e di animazione culturale, si pongono l’obiettivo generale di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile per avvicinarlo all’uso consapevole ed alla conoscenza dei beni culturali e dei luoghi della cultura, con specifico riferimento alle biblioteche, attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative dedicate.

Mira in collaborazione con partner autorevoli del territorio, impegnati nella diffusione della cultura, ha l’ambizione di creare una solida sinergia capace di offrire, ad un particolare target di fruitori, ovvero ai bambini, ai ragazzi e alle rispettive famiglie, l’occasione di poter conoscere in modo attivo e partecipato, il patrimonio culturale attraverso i libri e le storie che la biblioteca custodisce. Dal mese di agosto dunque saranno numerose le proposte e i percorsi culturali che coinvolgeranno le scuole e tutti i cittadini.

La biblioteca avvicinerà la conoscenza attraverso linguaggi e strumenti unici come il teatro, il laboratorio scientifico e le esperienze tattili. Inoltre collaborerà con la biblioteca La Magna Capitana di Foggia e con le altre biblioteche del circuito Mira. Si comincia il 28 luglio alle ore 18.00 con la visita/gioco La Mia Biblioteca a cura di Mira a.p.s. e, a seguire, alle ore 18.30, con la Piccola Compagnia Impertinente lo spettacolo Musica, Maestro!, ideato e diretto da Michela Delli Carri, con Asia Correra e Mario Mignogna.

La vera innovazione è lì, nella capacità di aggregazione e di connessione tra gli attori che operano nell’ambito culturale, un sistema di relazioni in grado di intrecciare non solo saperi e modalità di comunicazione diverse ma anche territori ed ambienti con bambini e ragazzi. Una calendario di incontri, laboratori ed esperienze partirà già per i mesi di Agosto e Settembre.

