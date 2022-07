Proseguono i sopralluoghi, assieme ai tecnici della Provincia, per verificare le condizioni della rete viaria provinciale. Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, insieme al sindaco di Carapelle Umberto Di Michele e alla sua Amministrazione comunale, ha visionato lo stato della Strada Provinciale 79.

Un’arteria, con un tratto chiuso da circa 10 anni, fondamentale per i cittadini di Carapelle, Orta Nova e dei Cinque Reali siti. “Ho incontrato inoltre i titolari di molte aziende agricole della zona, che mi hanno consegnato i loro disagi per le difficoltà nella commercializzazione dei prodotti, per la situazione in cui versa la strada – commenta Nicola Gatta -. Con tutti ho assunto l’impegno di ripristinare una normale viabilità in tempi rapidi. Un impegno che sarà rispettato, al pari di tutti quelli che abbiamo onorato in questi anni”.

comunicato stampa