Prosegue il ritiro del Foggia in Friuli Venezia Giulia dove Boscaglia sta testando la condizione fisica dei suoi con intense sessioni di allenamento in vista della prima gara della nuova stagione contro il Pordenone. La sfida contro gli uomini di Mimmo Di Carlo è prevista per il 30 luglio presso il campo sportivo ‘Siega’ di Tarvisio (sede del ritiro dei neroverdi) alle ore 17.30.

Lo staff rossonero sta valutando anche cinque calciatori in prova: si tratta del portiere classe ’96 Antonio Guc ed il terzino destro 21enne Mateo Barac (provenienti dall’NK Urania Baska Voda. Ad allenarsi con i rossoneri ci sono anche Lukas Lindholm Corner, attaccante svedese classe ’99 ed il centrocampista 21enne Andrea Ferrigno, entrambi provenienti dall’Akragas dove hanno giocato in Eccellenza. In Friuli c’è anche il bulgaro Tomislav Papazov, difensore centrale classe ’01. Per loro potrebbe prospettarsi, in caso di esito positivo della permanenza in rossonero, anche una soluzione in prestito in qualche club.

Martedì 2 agosto, intanto, alla sede del Coni a Roma, Lega Pro presenterà i calendari della prossima stagione sportiva. L’evento sarà trasmesso in diretta su RAI Sport dalle ore 12:00.