È nel segno del jazz il quinto appuntamento di “Non soli ma ben accompagnati” – Festival d’arte Apuliae edizione 2022. Di scena al Chiostro Santa Chiara Antonio Tosques Quartet, un quartetto di musicisti apprezzatissimo a livello internazionale. Il front man è un protagonista assoluto della scena jazzistica italiana, che i Foggiani hanno potuto apprezzare non solo come musicista e insegnante, ma anche come direttore artistico di importanti manifestazioni (ultima in ordine di tempo “Orizzonti Jazz – Prospettive sonore” dello scorso autunno). Chitarrista di talento, ispirato dalle figure di Wes Montgomery e Pat Martino, Tosques sarà affiancato dal contrabbasso di Francesco Angiuli e dalla batteria di Andrea Nunzi. Con loro il grande sassofonista canadese Robert Bonisolo, che con Tosques ha inciso quindici anni fa per l’etichetta “Dodicilune”, l’apprezzatissimo album “Synopsis”, che si avvalse anche della collaborazione, come liner notes, di Paolo Fresu. Proprio quell’album dà il titolo allo spettacolo, che comprenderà, oltre a brani editi e inediti di quella feconda stagione di collaborazione, alcune pagine fra le più celebrate della letteratura jazzistica internazionale.

Un altro appuntamento di grande livello per una manifestazione seguitissima e apprezzatissima dal numeroso pubblico, che terrà compagnia ai Foggiani nelle domeniche di luglio e agosto e che vede la collaborazione tra numerosi enti; gli eventi sono organizzati, infatti, dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia e con l’Associazione Musica Civica. Alcune delle manifestazioni rientrano nel progetto “Musica, Maestra!” – avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anci).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20.30.

comunicato stampa