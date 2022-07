Rallenta il Covid in Puglia: sono 4.431 i nuovi casi di positività al virus su 20.767 test, con una incidenza del 21,3% e nove vittime. La provincia più colpita è quella di Bari (1.277 casi), seguita da quelle di Lecce (1.040), Taranto (725), Foggia (521).

Riguardo alla Capitanata, scende anche il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario, 55. Di questi, 29 pazienti si trovano in Malattie Infettive, 19 in Pneumologia, 2 in Rianimazione, 3 in Area Chirurgica e 2 in Pediatria. L’età media dei ricoverati è 75 anni.

In Italia,

Complessivamente, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 60.381 contagi. I morti sono 199. Tasso di positività al 20,4%.