E’ ufficiale il calendario di eventi dell’Agosto Carlantinese. Il primo degli eventi in programma è l’inaugurazione dello spettacolare murales, dalle ore 20 nel Parco della Pace, realizzato da Alaniz e Margot Calliadan, due artisti apprezzati in tutto il mondo. A seguire, serata dj set.

Il 6-7 e 8 agosto si parte con la Festa Patronale in onore di San Donato. Sabato 6, dalle ore 19.30, nella Piazzetta Vecchio Municipio Monsignor Giovanni Pinto presenterà il suo libro “Carlantino, ricordo…”. Nella stessa serata, dalle ore 22, nel Piazzale del Municipio il concerto live de “I Santo California”. A seguire, fino a tarda notte, discoteca all’aperto con la vocalist Anna Mayarem e la dj Angyelle. Domenica 7 agosto, la festa proseguirà con il concerto dalle ore 22 della Banda Città di Francavilla Fontana e, dalle ore 24, con uno spettacolo di fuochi pirotecnici al capo sportivo. Lunedì 8, la festa comincerà alle ore 17 con i “Giochi in piazza” e proseguirà alle 21.30, in Largo Taverna, con lo spettacolo di cabaret di lello Capano; un’ora più tardi, nella stessa location, il Jova Live, con la Jovanotti Tribute Band.

Mercoledì 10 agosto, dalle ore 18, nel Largo Fontana di Corso Europa “Pignalandia Day” con musica, animazione e giochi per bambini e ragazzi. Venerdì 12 agosto la Festa degli Emigranti dalle ore 18.30 in Piazzale Padre Pio, mentre sabato 13 torna la tradizionale Festa degli Agricoltori. Domenica 14 agosto, dalle ore 22, in Piazzale Municipio lo spettacolo musicale “Mia, solo tu nell’universo”, tributo a Mia Martini.

“Ringrazio tutte le associazioni e le singole realtà che hanno collaborato alla realizzazione del programma e che collaboreranno per la buona riuscita degli eventi”, ha dichiarato Graziano Coscia, sindaco di Carlantino. “Per un piccolo comune come il nostro non è affatto semplice organizzare un cartellone di eventi che offra opportunità di svago, appuntamenti culturali e momenti di aggregazione, ma ci tenevamo molto, dopo due anni estremamente difficili, riuscire a riportare in piazza i carlantinesi, anche quelli che torneranno da ogni parte d’Italia e del mondo e che vogliamo accogliere al meglio, assieme ai visitatori che verranno a trovarci”.

