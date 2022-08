Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. Come previsto, l’esclusione di Teramo e Campobasso ha comportato lo “scivolamento” del Pescara nel girone C, lo stesso del Foggia. Di seguito i tre gironi:

GIRONE A. ALBINOLEFFE, ARZIGNANO VALCHIAMPO, FERALPISALÒ, JUVENTUS U23, L.R. VICENZA, LECCO, MANTOVA, NOVARA, PADOVA, PERGOLETTESE, PIACENZA, PORDENONE, PRO PATRIA, PRO SESTO, PRO VERCELLI, RENATE, SANGIULIANO, TRENTO, TRIESTINA, VIRTUS VERONA.

GIRONE B. ALESSANDRIA, ANCONA, AQUILA MONTEVARCHI, CARRARESE, CESENA, FERMANA, FIORENZUOLA, GUBBIO, IMOLESE, LUCCHESE, OLBIA, PONTEDERA, RECANATESE, REGGIANA, RIMINI, SAN DONATO TAVARNELLE, SIENA, TORRES, VIRTUS ENTELLA, VIS PESARO.

GIRONE C. ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANZARO, CROTONE, FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, GELBISON, GIUGLIANO, JUVE STABIA, LATINA, MONOPOLI, MONTEROSI TUSCIA, PESCARA, PICERNO, POTENZA, TARANTO, TURRIS, VIRTUS FRANCAVILLA, VITERBESE.