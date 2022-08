Si va verso lo slittamento della prima giornata del campionato del Foggia. Il Consiglio di Stato ha accolto infatti l’istanza del Campobasso di sospendere la decisione del TAR che confermava la mancata ammissione del club in Lega Pro decisa in precedenza da FIGC e CONI. Il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza il 25 agosto per la discussione del ricorso del team molisano, motivazione che potrebbe quindi causare un rinvio della prima giornata.

Il Foggia, intanto, vuole farsi trovare pronto ai nastri di partenza e prosegue nella sua preparazione atletica. Sul fronte mercato, il ds Belviso sta lavorando agli ultimi tasselli per dare a mister Boscaglia una rosa pronta per giocarsi le sue chance in campionato. Si cerca un centrocampista che potrebbe essere Marco Toscano della Virtus Francavilla, su cui però si registra anche l’interesse dell’Avellino. Mentre per l’attacco, la sensazione è che si voglia attendere la fine di agosto per piazzare il colpo: il Foggia cerca infatti una punta capace di andare in gol in doppia cifra e alzare di parecchio il tasso tecnico in zona gol.

Prosegue bene, intanto, la campagna abbonamenti. Le tessere hanno superato quota 1000 e si andrà avanti fino alla seconda giornata casalinga allo Zaccheria. Sempre che tra ricorsi e controricorsi, i tempi per l’inizio del campionato non slittino ancora.