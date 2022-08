Ancora un drammatico incidente stradale si è verificato sulle strade dei 5 Reali Siti. Nella serata di oggi, alle ore 21 circa, un’autovettura è uscita fuori strada lungo l’arteria che congiunge i comuni di Ordona e Stornarella.

L’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strade e ha terminato la propria corsa in una cunetta. A prendere la vita un uomo di 41 anni di Zapponeta. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha chiesto il supporto dell’elisoccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.