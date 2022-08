Giornate di campagna elettorale anche a Foggia in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Oggi sarà in città il leader della Lega Matteo Salvini che incontrerà cittadini e simpatizzanti per illustrare il suo programma politico.

Un appuntamento che servirà anche a placare alcuni malumori interni al partito dopo alcune esclusioni “eccellenti” dai candidati a Camera e Senato, e in cui si parlerà anche e soprattutto del tema sicurezza, dopo le recenti esternazioni leghiste sull’episodio del suicidio al carcere di Foggia di un detenuto di Cerignola.

Sabato 27 agosto alle 11.00, invece, presso il Wasabi Cafè di Foggia, il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato sarà presente alla conferenza stampa di presentazione delle liste del terzo polo, assieme ai candidati Rosa Cicolella, Savino Danaro e Chiara D’Errico per la Camera dei Deputati e Lorenzo Frattarolo e Nunzio Angiola per il Senato della Repubblica.