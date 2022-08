Penultimo appuntamento degli spettacoli firmati da PrimaVera al Garibaldi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.

Domenica 28 agosto alle ore 21 andrà in scena Resurrexit Cassandra con Sonia Bergamasco per la regia di Jan Fabre e testo di Ruggero Cappuccio. Un allestimento internazionale e di profonda raffinatezza per la rassegna Estate|Muse|Stelle. Lo spettacolo verrà messo in scena presso il teatro Garibaldi di Lucera a causa delle avverse condizioni meteo.

La creazione ruota intorno alla resurrezione di un messia femminile. Una sacerdotessa, una santa, una profetessa che vede il futuro, una prostituta, una dea del passato, del presente e del futuro. Cassandra avrebbe potuto salvare il mondo già diverse volte. Avrebbe potuto prevenire e mettere l’umanità al riparo dai disastri che essa stessa sta provocando contro di sé e contro l’amato pianeta terra.

Movimenti politici e ideologici radicali, cambiamenti climatici, isole di plastica negli oceani, inquinamento. Il lavoro è un’accusa contro l’incomprensibile talento dell’essere umano per l’auto-inganno. Il testo, poetico e potente, scritto da Ruggero Cappuccio per Jan Fabre, affida alla bocca di Cassandra, la figlia del Re di Troia fatta ostaggio dal greco Agamennone, cinque movimenti, cinque umori, cinque colori, cinque elementi, portatori di senso e fonte di ispirazione, intorno ai quali si snoda il discorso che Cassandra rivolge all’Umanità: Nebbia, Vento, Fuoco e Fumo, Vapore, Pioggia.

Si tratta di uno spettacolo visionario, un assolo multimediale ideato e diretto dal regista fiammingo Jan Fabre, uno tra più originali maestri multidisciplinari del teatro contemporaneo.

Gli eventi sono promossi dal Comune di Lucera, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e ARET – Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, Università degli Studi di Foggia, FAI Puglia e APS Cinque Porte storiche di Lucera.

INFO UTILI

RESURREXIT CASSANDRA

con Sonia Bergamasco

di Ruggero Cappuccio

ideazione, regia, scenografia, film Jan Fabre

Ruggero Cappuccio dà voce al prologo

28 agosto 2022

ore 21

Teatro Garibaldi di Lucera

Costo del biglietto: 20 euro

Biglietti in vendita Kublai – Libreria Dolceria – Via Gramsci 27 – Lucera dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30

Punti vendita Vivaticket Foggia

oppure on line su Vivaticket: https://bit.ly/3vrz3L1

