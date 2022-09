Sono oltre 3000 i tifosi rossoneri che hanno sottoscritto il tagliando stagionale per seguire tutte le gare casalinghe del Calcio Foggia 1920. Il Calcio Foggia 1920 per chi ha sottoscritto l’abbonamento online ricorda che è possibile ritirare la card, valida per l’accesso allo stadio, presso il punto vendita di via Zara 87 (FG) – Mercati di città La Prima.

Capitolo mercato: in attesa dell’attaccante, il Foggia ha chiuso per il passaggio del terzino Costa dal Napoli, che arriverà con la furmula del prestito annuale.

I rossoneri, intanto, preparano il debutto in casa contro il Latina in programma domenica prossima allo Zaccheria alle 20.30. Saranno 5 i turni infrasettimanali, 3 nel girone di andata e 2 nel ritorno, girone di andata che per i rossoneri si concluderà il 18 dicembra a Torre del Greco, mentre la regular season terminerà il 23 aprile allo Zaccheria, sempre con i campani.