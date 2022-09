È partita grazie all’impulso dell’Amministrazione Comunale, la raccolta differenziata presso il mercato settimanale nel rione Fornaci. D’intesa con Tekra, a partire da oggi vi sarà una stretta sul rispetto del vigente regolamento che prevede, anche per gli ambulanti, di effettuare la raccolta differenziata. L’avviso, firmato dall’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella e dal responsabile dell’Ufficio comunale mette in guardia i commercianti e gli ambulanti che, ogni mercoledì e venerdì, espongono la merce sulle bancarelle nelle aree dedicate.

Pertanto – è il contenuto dell’avviso- si informa che “verranno effettuati appositi controlli e coloro i quali saranno trovati in difetto saranno sanzionati a norma di legge”. Una misura che vuole “incentivare l’abitudine a una sempre più imprescindibile differenziazione dei rifiuti, da parte di tutti i soggetti – sottolinea l’assessore Cialdella – e nello stesso tempo responsabilizzare chi svolge un’attività commerciale all’aperto, nelle strade del centro della città, sul fatto che occorra lasciare gli spazi comuni in maniera adeguata per renderli di nuovo subito fruibili da tutti”.

Dopo la fase della prevenzione e dei controlli, si passerà alle sanzioni.

“Il nostro obiettivo- spiega il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito– è quello di migliorare il servizio e aumentare le percentuali di raccolta differenziata: in questo modo avremo benefici non solo sull’ambiente e sul decoro urbano, ma anche sui costi complessivi della tassa sui rifiuti”.

Nello specifico, ai mercatali regolarmente censiti, dalle 6 alle 8, saranno consegnate:

1 o 2 buste ( a necessità) appositamente numerate e/o carrellato per l’organico, all’interno dei quali dovranno essere inseriti in modo conforme i rifiuti differenziati prodotti.