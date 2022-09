Giornata di tour elettorale in Capitatana in sista delle elezioni del 25 settembre. Punta tutto sulla legalità il Pd di Foggia, riunitosi al circolo David Sassoli di via Matteotti a Foggia dopo la visita al Prefetto di Foggia Maurizio Valiante di Francesco Boccia, capolista del Partito Democratico al Senato, e il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, capolista del PD alla Camera per le province di Foggia e BAT. Assieme a loro le due candidate Valentina Lucianetti, l’avvocatessa foggiana candidata alla Camera dei Deputati al Collegio Uninominale Foggia 1, e Teresa Cicolella, l’assessore di Cerignola candidata all’uninominale di Foggia al Senato. “Al Prefetto Valiante abbiamo detto una cosa semplice: tutta la nostra comunità c’è per contrastare ogni forma di illegalità. Quanto successo a Manfredonia dà l’idea dei problemi che ci sono. Sentire Salvini venire qui e ‘assolvere’ l’ex sindaco che ha umiliato Foggia, come se le istituzioni non avessero mai lavorato, è gravissimo. Noi ricorderemo fino alla fine che siamo con i Foggiani ogni giorno”, ha detto Boccia.

Concretezza e competenza è la ricetta per crescere secondo la senatrice Teresa Bellanova, viceministra delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, candidata al Senato, liste plurinominali, per il Terzo Polo formato da Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi, come capolista in Puglia, a Foggia per il suo tour elettorale in vista del 25 settembre. Nel corso della sua venuta in Capitanata, Teresa Bellanova ha visitato diverse aziende a Foggia, Lucera, Rignano Garganico, San Severo ed è stata accompagnata dal coordinatore regionale di IV Lorenzo Frattarolo e dai candidati per la provincia di Foggia del Terzo Polo. “In questo Paese spesso si vota per mode, noi vogliamo fare andare di moda la competenza. Ci sono forze politiche che si sono assunte la responsabilità di mandare a casa il miglior presidente del Consiglio del nostro Paese, che ci ha dato forza in Europa e nel mondo, e oggi chiedono a Draghi di dare soluzione ai problemi che ci sono. Sono persone inaffidabili – ha spiegato Bellanova -. Noi pensiamo che non si debbano vendere chiacchiere alle persone ma che bisogna sostenere il sistema produttivo a partire dal Mezzogiorno

“Satanelli Volturaresi” è la scritta impressa sulla maglia di un gruppo di tifosi della squadra del Foggia calcio donata al leader del M5S Giuseppe Conte appena arrivato a Volturara Appula (Foggia), paesino dove l’ex premier è nato 58 anni fa. Strette di mano, selfie e tante persone che gli dicono “salutami tuo padre” accompagnano Conte mentre attraversa la piazza dove incontra tanti ragazzi. “Mancavo da un po’ da questo mio paese di origine. E’ un ritorno che mi emoziona tanto”, ha commentato all’ANSA.