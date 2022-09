Il Calcio Foggia 1920 comunica la messa in vendita dei tagliandi per assistere alla gara Foggia-Latina, prima gara di campionato della stagione di Lega Pro 2022/2023, in programma domenica 04 settembre 2022 allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio alle ore 20:30. Si va dai 10 euro delle curve ai 50 euro della Tribuna centralissima. Biglietti in vendita al botteghino e su vivaticket.it, oltre che nei punti vendita. Stasera, intanto, è prevista la presentazione della squadra allo Zaccheria a partire dalle 20.30.

Sul fronte Audace Cerignola, invece, gli ofantini annunciano l’arrivo, in prestito dal Foggia, dell’attaccante Pablo Vitali, in cerca di riscatto e maggior spazio dopo essere arrivato a gennaio alla corte di Zeman.