Sgombra le polemiche in vista della Festa Patronale del prossimo 8 settembre – con l’esibizione del noto cantante Francesco Renga il 7 settembre – il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che affida a un post social i chiarimenti sui finanziamenti.

“Mi preme chiarire al consigliere Netti e alla cittadinanza tutta che la Festa Patronale è organizzata in maniera esclusiva dalla Deputazione, alla quale l’Amministrazione, al pari di tanti privati cittadini, concede un contributo. Quest’anno il Comune ha erogato un contributo pari a 30 mila euro, il più alto che la Deputazione abbia mai registrato sino ad ora (prima ne ricevevano al massimo 20 mila) – spiega Bonito -.

“L’organizzazione- luminarie comprese- attiene quindi in maniera esclusiva alla Deputazione, nelle cui decisioni un’Amministrazione seria non deve entrare, in virtù del sacrosanto rispetto dell’autonomia degli enti. Come sindaco e come cittadino di Cerignola non posso non deplorare il mediocre livello della polemica”.

Comunicato Stampa