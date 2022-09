Si è costituito ai carabinieri il presunto autore del ferimento di Giovanni La Torre di 46 anni raggiunto da con un colpo d’arma da fuoco alla coscia nella notte del primo settembre: agguato avvenuto tra le giostre del Luna Park di Manfredonia, nel foggiano.

Si tratta di Michele Vairo di 24 anni che è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo: il giovane è stato denunciato per tentato omicidio. Il giovane avrebbe anche fatto trovare agli investigatori la pistola utilizzata per il ferimento. Stando ad una prima ricostruzione pare che la mattina dell’agguato Vairo abbia avuto un un litigio con il figlio della vittima per questioni private.