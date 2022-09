Una nuova sfida editoriale per il fumettista foggiano Giuseppe Guida. Dopo il successo della sua ultima graphic novel “Diego – Maradona non solo calcio”, basata sulla vita del grande e indimenticato mito del calcio, è la volta di “Il delfino di Miguel”.

La storia, scritta e sceneggiata dallo scrittore Maurizio Giannini, racconta le vicende di Miguel, un bambino particolare che non parla ed è distaccato da tutto perché ha una forma particolare di autismo. In estate va con i suoi genitori in Patagonia, sulle rive dell’oceano. Stringerà amicizia con una bambina dolce e sensibile, Lourdes, ed il suo cane, ma la sua vita cambierà soprattutto il giorno in cui incontra un delfino tra gli scogli. Fra i due nasce un legame fortissimo, sembra che il bambino parli la lingua del delfino, ma il giorno in cui l’animale scompare misteriosamente Miguel si ammala gravemente.

Il finale sarà lieto, grazie alla solidarietà degli amici il delfino sarà salvato e Miguel tornerà a sorridere.