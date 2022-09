Il Vescovo Ciollaro ha nominato parroco della parrocchia B. V. M. del Buon Consiglio in Cerignola il sacerdote Ignazio Pedone, fin ora parroco del SS. Crocifisso in Orta Nova. Don Ignazio lascia una comunità parrocchiale che ha guidato per un ventennio, lasciando segni indelebili in fedeli e cittadini anche grazie alla sua capacità da favorire l’aggregazione giovanile.

“A lui i nostri più sentiti auguri di buon cammino pastorale, affidandolo all’intercessione materna della Madre Celeste”, si legge sulla pagina Facebook della parrocchia di Cerignola.

Queste le nuove nomine del Vescovo Ciollaro: Mons. Antonio Mottola Vicario Generale è il nuovo parroco della Concattedrale “Natività della Beata Vergine Maria” ad Ascoli Satriano e coordinatore della zona pastorale di Ascoli Satriano; Don Sergio Di Giorine è il nuovo parroco della comunità di “San Rocco” in Stomara e delegato vescovile per il diaconato permanente, mantenendo l’altro delicato suo compito.



Don Ignazio Pedone è il nuovo parroco della “Beata Vergine Maria del Buon Consiglio”in Cerignola, mantenendo gli altri suoi compiti in diocesi; Don Gerardo Rauseo è il nuovo parroco della comunità “SS Crocifisso” in Orta Nova, mantenendo l’ufficio di Economo generale; Don Vincenzo Giurato è ilrettore della “Beata Vergine Maria del Monte Carmelo” in Cerignola (ad nutum). Diac. Giuseppe Pio Di Donato: è il nuovo segretario del Vescovo.