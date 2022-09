Dopo qualche anno di sospensione dovuta alle restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19, Sabato 10 settembre, alle ore 9.00 ed alle ore 16.30, presso l’Aula Magna “Valeria Spada” del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia in Via Romolo Caggese 1, vengono riproposte, due “Feste” del giuramento d’Ippocrate. Si riparte con l’accoglienza dei Giurandi e loro famiglie celebrando l’iniziativa simbolo dell’OMCeO Foggia in cui i Giovani Medici giureranno fedeltà all’osservanza del codice deontologico.

Si tratta di un momento importante per questi nostri colleghi che l’Università ha laureato dottori, riconoscendogli capacità e competenze scientifiche, ma che il giuramento renderà MEDICI. Passaggio importante, in cui i giovani colleghi giureranno di riconoscere l’altro come persona e di prendersene cura.

I giovani colleghi, suddivisi nei due orari previsti di sabato prossimo, giureranno fedeltà alla comunità di appartenenza di fronte al Consiglio dell’Ordine ed al Mondo Accademico dell’Università di Foggia. La mattina alla presenza del Prof. Maurizio Margaglione, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ed il pomeriggio alla presenza del Prof. Lorenzo Lo Muzio Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Dovranno giurare fedeltà al Codice di fronte alla comunità in compagnia dei propri genitori, per non dimenticare che sono arrivati dove sono, grazie a loro.

“Feste” anche delle famiglie dei giovani colleghi, affinché possano portarne l’orgoglio per una giornata che li veda attori, e non comparse, degli onori e degli impegni presi dai figli.

Il presidente dell’Ordine della nostra provincia, Pierluigi Nicola De Paolis, insieme al presidente dell’Albo degli Odontoiatri, Pasquale Pracella, ringraziano il Rettore dell’Università di Foggia per aver messo a disposizione la location dell’Aula Magna dell’Università in cui si potrà riviere l’emozione del forte grido “LO GIURO” degli Iscritti all’OMCeO Foggia negli ultimi due anni!