Sono 810 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 4.729 test giornalieri registrati. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari 232; Bat 50; Brindisi 61; Foggia 114; Lecce 239; Taranto 103. I residenti fuori regione sono 8 e 3 di provincia in definizione. Tiene il dato delle terapie intensive con un tasso di occupazione (2%) inferiore alla media nazionale.

Il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario differenziato per reparto è di 26, di cui 18 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia, 1 in Rianimazione, 1 in Area Chirurgica e 2 in Pediatria. Settanta è l’età media, a maggioranza maschile (62%).