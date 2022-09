Primi, storici, tre punti per l’Audace Cerignola che al Monterisi pugliesi batte il Giugliano all’ultimo respiro con una prodezza balistica di Malcore e riscattano il pesante 3-0 contro il Monterosi al debutto.

Il Foggia perde invece anche contro il Picerno, che si impone in casa per 3-0. Una sconfitta in parte simile a quella contro il Latina per gli uomini di Boscaglia, troppo lenti e macchinosi in avanti e in balìa degli avversari bravi a concretizzare le occasioni. Di Reginaldo, Esposito (rigore) e Pitarresi le reti rossoblu. A fine gara, confronto squadra-tifosi sotto la curva rossonera. Con la Virtua Francavilla giovedì non si potrà sbagliare.