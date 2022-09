I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia hanno dato esecuzione a ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne pregiudicato, presunto responsabile di un incendio boschivo, quello avvenuto in data 6 luglio scorso ad Ascoli Satriano che aveva determinato la distruzione, per un totale di 40 ettari di superficie, della pineta “Belvedere” e della pineta “Castello”.

L’incendio, oltre ad aver cagionato la distruzione di un area boscata di particolare pregio paesaggistico e ambientale, aveva messo in pericolo gli edifici del centro abitato di Ascoli Satriano lambiti dal fuoco, pericolo scongiurato dal tempestivo intervento dei soccorsi, anche con mezzi aerei. Il provvedimento é scaturito da serrate e prolungate indagini da parte dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia ed in particolare del NIPAAF e della Stazione Carabinieri Forestale di Ascoli Satriano coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia.

