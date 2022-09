Importante operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, che nel corso di un blitz in un appartamento di via Lucera, hanno tratto in arresto un soggetto già condannato in primo grado nel processo ‘Decimazione’. Si tratta di un 42enne, fuggito da Chieti, dove era ristretto al domiciliari per reati di droga.



Gli investigatori dell’Arma, a seguito di una mirata attività info­ investigativa, individuato il nascondiglio dove si era nascosto l’evaso, hanno fatto irruzione in un immobile in uso a terzi, la cui posizione è parimenti al vaglio della magistratura foggiana. Per il 42enne si sono aperte le porte del carcere di Foggia.