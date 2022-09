Un Sorriso per tutti Soc. Coop. Soc. onlus realtà nata nel 2012, si pone come principale obiettivo la tutela dei minori e il raggiungimento del loro benessere psico-fisico nel contesto sociale. A distanza di anni, la nostra realtà è riuscita ad attivare una serie di servizi nell’ambito di Cerignola e non, mediante i quali contrastare il fenomeno della povertà educativa, con la messa in opera di: comunità educative per minori, comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati che afferiscono al sistema SAI del Ministero degli interni, gestione di un nido comunale Montessoriano con convenzione con l’Opera Nazionale Montessori in Ordona, centro servizi per la famiglia, servizi di assistenza educativa domiciliare anche nell’ambito di Manfredonia, oltre che ad una serie di progettualità che rispondono a programmi ministeriali ed europei.



Nel mese di giugno 2022, la nostra organizzazione: Un sorriso per tutti Soc. Coop. Soc., in risposta alla call dell’impresa sociale “Con i bambini” denominata: “Comincio da zero”, promossa nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una maggiore necessità, è stata aggiudicataria per la realizzazione del progetto: “IL DOPPIO DI 6…è SIAMO!”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile1

“IL DOPPIO DI 6…è SIAMO!”, intende attuare nella città di Carapelle, grazie alla partnership con l’Ente comune, l’ambito di Cerignola, realtà universitarie di Foggia e Bari, Garante per l’infanzia Puglia e altre realtà in partnership, una nuova struttura e servizio nido per l’infanzia, con l’obiettivo di creare un: Polo Integrato per l’infanzia.



Il Polo integrato per l’infanzia, sorgerà nella città di Carapelle in Via don D. Ciano e sarà il fiore all’occhiello non solo per la stessa città, dell’ambito di Cerignola e di tutto il territorio di Capitanata, poiché diventerà uno spazio nel quale le famiglie potranno trovare le risposte ai propri bisogni specifici di crescita dei propri figli, a partire dalle primissime ore del mattino, proseguendo con attività pomeridiane rivolte anche alle famiglie, quali: supporto alla genitorialità, percorsi ludico-ricreativi, e tanto altro, mediante il coinvolgimento di: cooperative, associazioni di volontariato culturali e sportive in partnership.

Per questo, in data 22 settembre 2022 presso l’auditorium di Carapelle, in Via Delle ROSE, alle ore 18.30 verrà presentato all’intera comunità di Carapelle, all’ambito di Cerignola e a tutta la Capitanata, il progetto: “Il DOPPIO DI 6…è SIAMO!”, all’interno del quale la nostra organizzazione ringrazierà l’Ente comune per la collaborazione. Nella stessa occasione, il primo cittadino di Carapelle, il sindaco: Umberto Di Michele renderà alla città l’opportunità sociale che un servizio come il Polo Integrato per l’infanzia rappresenta per l’intera comunità di Carapelle. Nella stessa serata, avremo come ospite, il prof. Alberto Pellai, uno dei grandi esperti in tema di educazione all’infanzia e alla genitorialità, con il quel cercheremo di delineare i motivi per i quali si è desiderato tanto dare vita al progetto: “DOPPIO DI 6…è SIAMO”.

