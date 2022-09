Il maltempo ha colpito anchee i Cinque Reali Siti. Come a Carapelle, in via Enrico Berlinguer, dove a causa del temporale un grosso ramo si è staccato cadendo su una macchina ed il suo proprietario. Per fortuna non ci sono stati gravi danni a persone e cose.

La pioggia battente ha anche causato problemi alla viabilitàcon e verso Foggia, dove in alcuni tratti la grandine ha costretto alcuni automobilisti a fermarsi o rallentare.