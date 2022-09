L’aps So’Bellicos, in collaborazione con Cittadinanza Attiva APS di Foggia organizza per domenica 18 settembre la 35° Tappa del Giro d’Italia di Plogging. Il Giro di Italia di Plogging è un’idea nata da diverse associazioni sparse in tutta Italia, che si occupano di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale. L’idea, semplice, ma al tempo stesso molto ambiziosa, è stata quella di ispirarsi al celebre Giro d’Italia di ciclismo. Non una corsa a tappe in bici, ma un vero e proprio Giro di Italia, dove volontari si danno appuntamento per ripulire una determinata area o parco. Tutti “armati” di pinze, guanti e buste.



Non si tratta di una gara agonistica, ma una giornata in cui a vincere sarà l’ambiente. Domenica 23 gennaio partiva il Primo Giro d’Italia di Plogging, con la prima tappa, da Pordenone e, dopo 34 tappe, arriva a Foggia. Il Giro terminerà il 27 novembre a Cagliari. L’appuntamento per domenica 18 sarà alle ore 10:00 presso l’area Pic Nic del Parco Regionale del Bosco Incoronata.

“Si ringrazia l’Ente per la concessione dell’autorizzazione e gli amici della Protezione Civile della C.I.S.A. (Coordinamento Italiano di Sicurezza Ambientale) che si occuperanno di sicurezza e primo soccorso ed un grazie anche al Comitato Provinciale AICS di Foggia che ha patrocinato l’iniziativa – precisa Andrea Castriotta, presidente aps So’Bellicos -. Si ringrazia altresì il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia che ha supportato intensamente l’iniziativa. Senza il supporto sarebbe davvero stato difficile rendere concreto questo grande sogno”. In tanti hanno già assicurato la presenza, come i volontari della Via della Felicità di Foggia e tante altre Associazioni saranno presenti.

La partecipazione è assolutamente gratuita ed aperta a tutti: grandi e piccini. Saranno distribuiti guanti, buste e pinze telescopiche. Chiunque sia interessato può contattare le Associazioni organizzatrici sui recapiti sottostanti. Per la partecipazione necessita la libatoria che si può scaricare sul sito https://www.sobellicos.it/plogging/ o eventualmente firmata direttamente presso lo stand informativo che sarà collocato nei pressi dell’area Pic Nic del Bosco Incoronata.