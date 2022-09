Nell’ambito degli eventi della Città del Cinema di Foggia, venerdì 23 settembre alle ore 18.00 sarà ospite della Multisala l’artista del momento, cantante, showgirl e attrice Elodie che, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche di tutta Italia del film che la vede protagonista “Ti mangio il cuore” (girato quasi interamente in provincia di Foggia), saluterà il pubblico presente in sala.

“A seguito del grande riscontro del film durante la mostra del Cinema di Venezia e data la grande notorietà dell’ospite ci aspettiamo un notevole afflusso di spettatori lieto di incontrare la protagonista del film che tratta con coraggio una tematica molto triste del nostro territorio”, si legge nel comunicato.