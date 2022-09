Brutto episodio di vandalismo a Carapelle, dove il campo da tennis è stato rovinato da scritte volgari. Non si conosce ancora il nome di chi si è reso colpevole del brutto gesto. “Complimenti a questo pittore per il pregevole autoritratto! Speriamo che la prossima volta decida di esercitarsi a casa sua anziché sui beni pubblici. Nel frattempo ho dato mandato alla polizia locale di visionare i filmati per individuarlo per sanzionarlo e fargli pagare la pulizia del campetto”, scrive su Facebook il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele.