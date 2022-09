Lutto nel mondo del basket foggiano e pugliese. È scomparso questa mattina Angelo Savino, storico dirigente foggiano, che è stato per 15 anni presidente provinciale della FIP-Federazione Italiana Pallacanestro, ha ricoperto per due mandati il ruolo di Consigliere regionale della Fip e, per un periodo, è stato anche commissario del Comitato zonale.



È stato a lungo apprezzato dirigente della squadra femminile dell’Avis, che aveva fondato assieme all’avv. Osvaldo Gabrielli, reclutando atlete anche dai quartieri popolari del capoluogo, con importanti ricadute in termini sociali. Messaggi di cordoglio sono stati espressi da Pasquale dell’Aquila, per 20 anni Presidente del Comitato Provinciale della Federbasket e grande amico di Savino, da Michele Princigallo, per 10 anni Vicepresidente dello stesso comitato, e da altri esponenti del mondo della pallacanestro di Capitanata.

comunicato stampa