È da pochi giorni in libreria un nuovo libro del prof. Alfonso Maria Palomba, autore di numerosi volumi sulla storia di Carapelle. Il libro, intitolato Ernesto De Maio e il movimento socialista nei “Reali Siti” (Grottaminarda, Delta3 Edizioni, 2022), si configura come espressione della volontà dell’autore di provare a vincere “l’urto del tempo” e a sottrarre all’oblio la complessa personalità di Ernesto De Maio (Ortanova,1875-1941), sindaco di Ortanova per pochi mesi (9 gennaio-10 maggio 1921), oltre che consigliere provinciale (novembre1921-14 dicembre 1922), considerato, a livello di “Reali Siti” come il “padre” del socialismo territoriale. Servendosi di documenti d’epoca e di articoli giornalistici (di destra e di sinistra), Alfonso Maria Palomba consegna al lettore una puntuale e rigorosa ricostruzione del contesto sociale, economico e politico in cui si mosse Ernesto De Maio tra la fine dell’Ottocento e il primo ventennio del Novecento (1922).



In modo particolare l’autore si sofferma sui quattro anni funesti dei “Reali Siti” (1919-1922), quelli che videro il territorio lacerato dallo scontro frontale tra i socialisti e i fascisti, con sconcertanti episodi drammatici e con violenti eventi luttuosi. Cento anni dopo quegli eventi (1922) che portarono alla fine politica del protagonista del libro, Palomba non solo restituisce ad Ernesto De Maio la visibilità e la dignità che gli furono con inaudita violenza tolte, ma suggerisce a noi tutti di non disperdere le memorie collettive, perché, senza la memoria del passato, si rischia di non sentirsi né contemporanei né proiettati verso il futuro.



Il libro, che ha ottenuto il patrocinio dell’ “Unione dei Comuni dei 5 Reali Siti” sarà presentato, nella sala consiliare di Ortanova, il 3 ottobre 2022.