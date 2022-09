L’Amministrazione Comunale di Carapelle, in collaborazione con la Pro Loco locale, in occasione di un ritorno della Festa Patronale presentano Michele Zarrillo Blu Tour in Piazza Giovanni Paolo il prossimo 8 ottobre.

Con il Blu Tour nei teatri e la canzone della figlia contro la guerra, Michele Zarrillo torna ad esibirsi nei teatri con una nuova tournée che sta riscuotendo molto successo. Un appuntamento che ben si coniuga con la Festa Patronale di Carapelle che, dopo le restrizioni della pandemia, ritrova la propria normalità.

ll “Blu Tour”, per Zarrillo, significa ripartenza in un momento difficilissimo che, alle incertezze della pandemia, aggiunge anche le preoccupazioni dovute alle tensioni tra Russia e Ucraina. L’artista lo esprime attraverso il linguaggio a lui più congeniale: la musica.