In quella che doveva essere la gara del rilancio, il Foggia sprofonda in una crisi buia e ne prende 4 dal Pescara in casa nella quinta giornata del campionato di serie C. Un risultato pesante che getta ombre sul futuro rossonero, con i satanelli alle prese con la terza sconfitta in cinque gare e undici gol subiti a fronte di soli tre fatti. E pensare che nel primo tempo Schenetti e compagni avevano ben figurato al cospetto degli abruzzesi ma dopo il primo gol segnato da Lescano è praticamente scomparso dalla gara, lasciando campo agli avversari. Di Milani, Cancellotti e Vergano gli altri gol pescaresi, con lo Zaccheria che a fine gara ha contestato duramente gli uomini fi Boscaglia, invitando quest’ultimo a dimettersi.

“Ci sono alcune cose urgenti da fare, bisogna lavorare sulla mente di questi calciatori che hanno spesso paura di sbagliare. Il Pescara ci ha chiuso gli spazi ma dopo il primo gol ci siamo sfaldati e non può accadere”, ha commentato il tecnico rossonero a fine gara.