Una guida, un video di promozione della tappa e un percorso enogastronomico con cooking show dedicato alla Via Francigena del Sud. Mercoledì 28 settembre alle 18, presso la Massarìa di Stornara (s.p. 83) verrà presentata la nuova guida “La Via Francigena nel Sud”, alla presenza dell’autore Angelofabio Attolico e di Silvio Marino, referente Lazio e Vice presidente AEVF nonchè grande appassionato di Via Francigena. Per la regione Puglia sarà presente Aldo Patruno, direttore del dipartimento e del turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, nonchè vicepresidente AEVF e delegato per lo sviluppo delle Vie Francigene nel Sud.

Previsto anche un momento legato alla presentazione del video di promozione messo a disposizione dal comitato e dalle proloco che hanno realizzato il progetto in collaborazione con Lorenzo Scaraggi, ideatore e creatore di “Puglia Fuori Rotta Cammini edition” docufilm raccontato lungo il tratto della Via Francigena che attraversa la Puglia. Condivisione del docufilm messo a disposizione dall’Associazione Europea delle Vie Francigene e diffuso sui canali ufficiali di www.viefrancigene.org con le tre versioni in italiano, francese e inglese. Nella serata verrà condiviso un momento ludico-artistico con i bambini attraverso la creazione di isole laboratoriali dove i bambini saranno impegnati a realizzare prodotti legati alla tematica e che serviranno a dal loro cognizione di cosa sia la Via Francigena e dell’evoluzione, nel tempo, della figura stessa del Pellegrino.

La location non è stata scelta a caso, poichè La Massarìa agriresort si trova lungo la Via Francigena, sul tracciato dell’antica Via Appia Traiana e tra i tratturi della Transumanza.

La serata sarà allietata da un cooking live tenuta dallo chef Pietro Del Gaudio e il suo staff giovanissimo che si esprimeranno con la loro creatività e il loro estro trasformando prodotti tipici locali in portate uniche ideate per l’occasione. Ad ogni portata verrà abbinato un vino delle cantine appartenenti ai territori limitrofi, così da ricreare un percorso enogastronomico unico nel quale anche il prodotto più povero, messo accanto alle nostre primizie vinicole e lavorato con le modalità più innovative, risulterà al palato dei nostri ospiti come esperienza unica ed esclusiva.

Ad allietare la serata ci saranno gli Experimental Mood, il cui progetto nasce da un’idea di Piernicola dalla Zeta e vede la collaborazione con Pietro Gallo, Danilo Rubino e Fabio Scagliozzi. Il trio si presenta dal vivo sia in versione unplugged che in versione elettrica. In scaletta, ci saranno classici del rock internazionale e del cantautorato italiano. La partecipazione all’evento è gratuita. Per info e prenotazioni 3466688225, mailm prolocolo.stornarella@gmail.com.

