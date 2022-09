Nell’ambito del progetto Environment Protection From Pathogenic Microorganisms “La Vita in un soffio d’aria”, l’Inner Wheel Club di Foggia, presieduta dall’Avv. Irene Bonassisa, ha organizzato lo scorso venerdì 23 settembre al Tennis Club di Foggia una serata di beneficenza in favore del “Policlinico Foggia”. La mission della serata è stata una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un dispositivo medico altamente tecnologico per la sanificazione e disinfezione degli ambienti ospedalieri atta a prevenire e/o eradicare la formazione o la presenza di agenti patogeni dannosi per la salute umana, virus, batteri, spore, funghi, migliorando le condizioni microbiologiche dell’ambiente trattato.

Il dispositivo è in grado di disinfettare ogni tipo di ambiente confinato in pochi minuti. Il trattamento di disinfezione per aerosolizzazione avviene attraverso l’utilizzo dell’atomizzatore DS e DS 2.0., apparati registrati presso il Ministero della Sanità. Il processo avviene per saturazione dell’ambiente e garantisce quindi, con la generazione di una aerosolizzazione molto sottile ed omogenea, un’azione a 360° gradi su qualsiasi superficie ambientale e sulle superfici dei dispositivi presenti nell’ambiente. Test di laboratorio hanno dimostrato un’efficacia del trattamento in ogni ambiente superiore a qualsiasi altro metodo usato sino ad oggi. Il macchinario montato su supporto mobile sarà facilmente trasportabile da un reparto all’altro e sarà dotato di un computer per controllare, programmare e gestire da remote l’attiva della sanificazione ambientale.

Un nuovo progetto in favore del “Policlinico Foggia”, a poche settimane di distanza da quello per la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare Universitaria, diretta dal Prof. Matteo Landriscina, che è la prova tangibile della particolare attenzione che l’Associazione Inner Wheel di Foggia ripone da sempre nei confronti del sistema sanitario locale.

comunicato stampa