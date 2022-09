Da ieri, una delegazione di volontari della Misericordia di Orta Nova è giunta nelle Marche, nei territori che di recente sono stati colpiti da una tremenda alluvione. Sprezzanti del pericolo e mossi da un grande altruismo, i volontari hanno subito dato la loro disponibilità, cosi come è avvenuto in passato in occasione di altre calamità naturali. “A loro va il nostro ringraziamento per aver rappresentato il lato più bello della nostra comunità”, commentano dalla Misericordia di Orta Nova.

“Ringraziamo calorosamente deciso di prestare volontariato presso le zone delle Marche colpite dall’alluvione di qualche giorno fa – commenta il sindaco di Orta Nova Lasorsa -. Tutta la comunità ortese deve essere fiera della grande solidarietà espressa e manifestata da questi ragazzi. Sono queste le cose di cui dobbiamo essere orgogliosi”.