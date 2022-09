Da un’idea e dal lavoro del Contamination Lab (C-lab) del Well-Being Research Institute nasce We Unifg, il progetto di Web Radio che racconterà la vita di Ateneo. L’evento di lancio della web radio è previsto per lunedì 10 ottobre. Con una prima trasmissione dalle 11.00 alle 12.00, trasmessa anche in diretta streaming, prenderà ufficialmente avvio un progetto curato e coordinato dal CLab Unifg e da Riccardo Tribuzio, ex co-produttore esecutivo e speaker di Radionova 97.

La web radio di Ateneo nasce in seno al Laboratorio e grazie a fondi erogati dalla Regione Puglia e si pone l’obiettivo di raccontare tutto ciò che concerne la vita universitaria. Dagli eventi alle interviste, dalla musica alla ricerca: tutto troverà spazio nel progetto che dà finalmente voce all’Ateneo. Sede della radio Unifg sarà uno studio appositamente costruito a Palazzo Ateneo. Qui gli speaker incontreranno docenti, studenti e ospiti con i quali discutere di università e non solo. La programmazione è in corso di definizione ma è già pronta la partecipazione della web Radio ad alcuni importanti appuntamenti.

Prima tappa sarà il Bootcamp, evento organizzato all’interno del Dipartimento di Studi Umanistici che dà seguito all’hackathon “Wellbeethon” svoltosi lo scorso maggio. We Radio sarà poi presente alla Fiera del Levante di Bari, con una postazione riservata e collegamenti in diretta.

La radio sarà ascoltabile sul sito https://learningsciences.unifg.it/webradio/ , su cui saranno pubblicate anche tutte le novità. Si può rimanere aggiornati anche sui canali Facebook e Instagram della Web Radio.

comunicato stampa