Sono 1310 i casi registrati in Puglia secondo l’ultimo monitoraggio di Covid 19, con un decesso. A livello provinciale, in quella di di Bari sono 394 e Lecce 340. Sono 179 i casi nel Foggiano, 177 nel Tarantino, 150 nella provincia di Brindisi e 58 nella Bat.

Agli Ospedali Riuniti di Foggia, sono 20 attualmente i ricoverati a causa della pandemia, di cui 16 in malattie infettive, 1 in rianimazione, 1 in area ostetrica e due in pediatria. Complessivamente, nelle ultime 24 ore sono stati 37.522 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 36.632. I tamponi effettuati sono 198.119.