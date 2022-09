Domenica 2 ottobre alle ore 19,00 presso l’Auditorium comunale di Carapelle (via delle Rose), in collaborazione con l’ associazione Belcanto, col patrocinio dell’ Unione Europea, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia e del Comune di Carapelle, è in programma un classico della lirica del grande maestro Gaetano Donizetti: l’Elisir d’Amore.

